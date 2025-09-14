TEMAS DE HOY:
Deportes

Conmoción: Hallan sin vida a famoso boxeador que se enfrentó a Manny Pacquiao

El ex campeón mundial del peso welter superligero fue hallado sin vida en su casa de Manchester semanas antes de su esperado regreso al ring. 

Martin Suarez Vargas

14/09/2025 18:33

La carrera de Hatton abarcó de 1997 a 2012, período en el que conquistó cinco títulos mundiales. Foto: Internet.
Inglaterra.

Escuchar esta nota

El mundo del boxeo y el deporte en general se encuentra de luto tras la repentina muerte de Ricky Hatton, conocido como “The Hitman” o “El Sicario”. El ex campeón mundial del peso welter superligero fue encontrado sin vida este domingo en su domicilio de Gee Cross, Manchester, a los 46 años. La policía local indicó que la muerte no se considera sospechosa.

Hatton, ídolo del público británico, había planeado asistir al derby entre Manchester City y Manchester United el mismo día, y sus amigos habían mostrado preocupación al no verlo en una velada reciente en la que peleaba uno de sus pupilos.

La noticia generó una avalancha de mensajes de homenaje en redes sociales y medios deportivos. Tyson Fury expresó su dolor en Instagram:

“Descanse en paz la leyenda @rickyhatton. Solo habrá un Ricky Hatton”. Por su parte, Amir Khan y el presentador James English destacaron su legado dentro y fuera del ring, recordando su pasión, coraje y determinación.

La carrera de Hatton abarcó de 1997 a 2012, período en el que conquistó cinco títulos mundiales en la categoría peso welter superligero de la IBF y la IBO. Su estilo combativo y su carisma lo hicieron un favorito del público, llegando a compartir el ring con celebridades como Angelina Jolie, Brad Pitt, David Beckham y Tom Jones. Su retirada oficial fue en 2009, aunque regresó brevemente en 2012 para enfrentarse a Vyacheslav Senchenko.

Tras su retiro, Hatton se dedicó a la promoción y entrenamiento de boxeadores y participó en programas televisivos como Dancing on Ice. También enfrentó desafíos personales, incluyendo problemas con el alcohol y la depresión, los cuales reconoció públicamente y sobre los que trabajó durante años. En 2024, había anunciado su regreso al ring para un combate en Dubái, programado para diciembre.

En lo personal, Hatton tuvo tres hijos: Campbell, Millie y Fearne. Su historia de superación y éxito, forjada desde un barrio residencial y un inicio laboral modesto, lo convirtió en una figura admirada dentro y fuera del boxeo, dejando un legado imborrable en la historia del deporte británico.

