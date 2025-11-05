Así entrenó Bolivia antes de enfrentar a Italia en el Mundial Sub-17

La selección nacional Sub-17 se prepara para enfrentar este jueves a Italia, en su segundo partido del Mundial juvenil que se disputa en Catar.

Bolivia continúa con su preparación enfocada en el duelo contra el complicado rival europeo. La Federación Boliviana de Fútbol compartió en sus redes sociales imágenes del plantel realizando distintos ejercicios durante la sesión de entrenamiento.

La Verde Sub-17 se medirá a Italia desde las 08:30 (hora boliviana) en la segunda fecha del Grupo A. Tras la derrota 3-1 ante Sudáfrica en su debut, todo el plantel trabaja arduamente para llegar en las mejores condiciones al cotejo.

La Verde clasificó al Mundial Sub17, tras quedarse con el séptimo boleto por Sudamérica que otorgó la FIFA, luego de la victoria ante Ecuador por 1-0 con gol de Santos García en el último partido de su grupo.

