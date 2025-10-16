¿Cuándo sale la nómina oficial de la selección boliviana para el Mundial Sub-17?

Bolivia ya tiene fechas aproximadas para revelar quiénes serán los jugadores que integrarán la selección nacional que competirá en el Mundial Sub-17 de Catar en noviembre de 2025.

El combinado nacional continúa afinando detalles de su preparación, incluyendo los partidos amistosos previos al certamen y la lista definitiva de jugadores.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia, el entrenador de la Sub-17, Jorge Perrota, indicó:



“De momento la lista oficial no está cerrada. Recién el 20 o 21 de este mes entregaremos la nómina a la FIFA, por lo que hasta ese momento podemos incluir a cualquier jugador. La lista final tendrá 21 integrantes, y ese mismo día se darán a conocer los nombres de los elegidos para representar a Bolivia en el Mundial de Catar”.

Perrota también mencionó que hay jugadores que se han integrado recientemente a la selección, como Jerónimo Govea, quien milita en Uruguay, y Adrien Pilhippin, que juega en Suiza, entre otros.

