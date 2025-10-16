TEMAS DE HOY:
Narcotráfico en Cochabamba Atropello y muerte de personas Caso Pojo

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Cuándo sale la nómina oficial de la selección boliviana para el Mundial Sub-17?

Ya hay fecha para conocer a los 21 elegidos de La Verde Sub-17 para el Mundial de Catar.

Martin Suarez Vargas

16/10/2025 13:20

Jugadores de la selección boliviana Sub17. Foto: La Verde FBF.

Escuchar esta nota

Bolivia ya tiene fechas aproximadas para revelar quiénes serán los jugadores que integrarán la selección nacional que competirá en el Mundial Sub-17 de Catar en noviembre de 2025.

El combinado nacional continúa afinando detalles de su preparación, incluyendo los partidos amistosos previos al certamen y la lista definitiva de jugadores.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno de Bolivia, el entrenador de la Sub-17, Jorge Perrota, indicó:


“De momento la lista oficial no está cerrada. Recién el 20 o 21 de este mes entregaremos la nómina a la FIFA, por lo que hasta ese momento podemos incluir a cualquier jugador. La lista final tendrá 21 integrantes, y ese mismo día se darán a conocer los nombres de los elegidos para representar a Bolivia en el Mundial de Catar”.

Perrota también mencionó que hay jugadores que se han integrado recientemente a la selección, como Jerónimo Govea, quien milita en Uruguay, y Adrien Pilhippin, que juega en Suiza, entre otros.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD