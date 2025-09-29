Conmoción: Ex portero se desplomó en pleno partido de despedida

Lo que debía ser una jornada de celebración para los hinchas de Universidad Católica terminó convirtiéndose en un momento de angustia. Patricio Toledo, histórico guardameta cruzado, se desplomó repentinamente en la cancha durante el encuentro “Adiós Capitanes”, disputado en el Claro Arena en homenaje a Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic.

El rápido accionar del equipo médico permitió reanimarlo en el lugar antes de su traslado a la Clínica Universidad de los Andes. Allí ingresó en condición crítica y, tras ser diagnosticado con un infarto agudo al miocardio, se le realizó un procedimiento de urgencia para desobstruir una arteria coronaria bloqueada.

Según el parte médico, la intervención fue exitosa, pero la situación del exarquero sigue siendo delicada. Actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se evaluará su evolución durante al menos 72 horas, dada la gravedad del cuadro.

La noticia causó gran conmoción entre los presentes en el homenaje, que guardaron silencio mientras se desarrollaba la atención de urgencia. Más tarde, el encuentro se reanudó como muestra de apoyo a Toledo, quien es recordado como uno de los referentes de la UC en la década de los 90 y múltiple campeón con el club.

