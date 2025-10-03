TEMAS DE HOY:
Este es el documento que firmaron los delegados de PDC y Libre para el debate vicepresidencial

En el documento se confirmó la participación de ambos candidatos a la vicepresidencia en el debate del 5 de octubre, en el marco de la segunda vuelta electoral.

Naira Menacho

03/10/2025 0:02

Foto: Red Uno de Bolivia.
Bolivia

Escuchar esta nota

A días del debate vicepresidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se dio a conocer el acta de compromiso firmada por los partidos en competencia. En el documento, los representantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y de la alianza Libre confirman oficialmente la participación de sus respectivos candidatos.

El documento publicado señala que fue firmado el 30 de septiembre de 2025 a las 15:30, en las oficinas de la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), por la comisión designada por la Sala Plena del TSE para la organización técnica de los debates presidencial y vicepresidencial de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025, así como por los delegados del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gilda Céspedes Quevedo, y de la alianza política Libre, Rodrigo Antonio Loma, con el propósito de coordinar los aspectos técnicos, metodológicos y logísticos del debate vicepresidencial previsto para el domingo 5 de octubre en Santa Cruz.

1. Se confirma la presencia de los dos candidatos vicepresidenciales.
2. Ambos candidatos atenderán a la prensa por lo menos una vez.
 3. Hasta el día de mañana (1 de octubre) los representantes enviarán la lista y datos de las ocho personas que acompañarán a cada candidato; además de la información de los tres vehículos que ingresarán.
4. El sorteo de las posiciones se realizará una hora antes.
5. Cada eje temático se procederá de la siguiente manera:
  • Candidato A expone su propuesta durante 2 minutos.
  • Candidato B pregunta por 30 segundos.
  • Candidato A responde 30 segundos.
  • Candidato B ejerce derecho a réplica 1 minuto.
  • Candidato A duplica 30 segundos.
"Luego, el candidato B procede a exponer y el candidato A formula la pregunta, repitiéndose esta dinámica en cada eje temático", se explica en el documento.

 

 

