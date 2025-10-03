TEMAS DE HOY:
Sujeto acusado de pornografía INSEGURIDAD SANTA CRUZ Accidente Cotoca

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

TED Santa Cruz alcanza el 90% de acopio del material electoral

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz informó que ya se cuenta con el 90% del material electoral y el 100% de las papeletas de sufragio. Este avance permitirá iniciar el control de calidad y el armado de las maletas para la jornada del balotaje.

Naira Menacho

02/10/2025 22:35

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Avanza el calendario electoral rumbo al balotaje previsto para el 19 de octubre. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que ya se ha recepcionado el 90% del material electoral en el Centro Departamental de Logística.

Además, las papeletas de sufragio ya fueron recibidas en su totalidad (100%), lo que permite iniciar las siguientes etapas del cronograma.

“Tenemos toda la cartonería, maletas electorales, ánforas, mamparas y hemos recepcionado el material sensible como las actas de escrutinio y conteo, los certificados de sufragio, así como el material genérico”, explicó Claros.

Agregó que solo restan las bolsas de recintos con los sobres de seguridad A, B y C, cuya llegada está prevista para este viernes.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD