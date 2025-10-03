TED Santa Cruz alcanza el 90% de acopio del material electoral

Avanza el calendario electoral rumbo al balotaje previsto para el 19 de octubre. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que ya se ha recepcionado el 90% del material electoral en el Centro Departamental de Logística.

Además, las papeletas de sufragio ya fueron recibidas en su totalidad (100%), lo que permite iniciar las siguientes etapas del cronograma.

“Tenemos toda la cartonería, maletas electorales, ánforas, mamparas y hemos recepcionado el material sensible como las actas de escrutinio y conteo, los certificados de sufragio, así como el material genérico”, explicó Claros.

Agregó que solo restan las bolsas de recintos con los sobres de seguridad A, B y C, cuya llegada está prevista para este viernes.

