¡Dolor en el automovilismo! Piloto reveló haber tomado una drástica decisión con su padre

Antolín González, expiloto español y multicampeón de automovilismo, confesó haberle quitado la vida a su padre en defensa propia, tras una violenta discusión ocurrida el pasado 5 de julio en la provincia de Burgos, España. El joven permanece con detención preventiva mientras se esclarecen los hechos.

Esta semana, González declaró ante el Juzgado de Instrucción N°2 de Aranda de Duero, donde admitió haber degollado a su progenitor con un arma blanca. Sin embargo, afirmó que lo hizo en defensa propia, asegurando que fue su padre quien tomó primero el cuchillo y que el desenlace fatal se produjo durante un forcejeo.

Tras el trágico episodio, el expiloto huyó del lugar y arrojó el arma al río Arandilla, situado cerca de la vivienda. Minutos después, fue detenido por la policía sin oponer resistencia, según reportaron las autoridades.

González continúa detenido a la espera del juicio que definirá su responsabilidad en un caso que ha sacudido a la comunidad automovilística española.

Antolín González fue considerado una de las grandes promesas del automovilismo en su país. Con tan solo 13 años, se convirtió en el piloto más joven en conducir un monoplaza de Fórmula 3, un logro que lo proyectó como una de las figuras con mayor futuro en el deporte motor. Sin embargo, la falta de apoyo económico frenó su ascenso hacia la Fórmula 1, pese a que su nombre ya era reconocido en el circuito internacional.

