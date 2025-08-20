Un hombre prende fuego y destroza un mostrador en aeropuerto internacional

Un hombre de 26 años fue detenido después de causar un incendio y destrozar a martillazos un mostrador en la Terminal 1 del Aeropuerto de Milán-Malpensa. El incidente, que causó momentos de pánico, obligó a evacuar la zona, pero no interrumpió el tráfico aéreo.

El suceso ocurrió poco antes de las 11:00 de la mañana en la zona de salidas. Según testigos, el hombre, de nacionalidad maliense, roció un líquido inflamable en el mostrador de facturación número 13 y luego lo golpeó repetidamente con un martillo. Rápidamente se desató un pequeño incendio, y varias llamadas a los servicios de emergencia reportaron la situación, con algunos pasajeros alarmados que creyeron escuchar disparos.

El personal de seguridad y los bomberos actuaron de inmediato, controlando el fuego y deteniendo al agresor. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los pasajeros ni el personal del aeropuerto.

Según fuentes policiales, el detenido no era pasajero y no tenía intención de viajar, pues no portaba tarjeta de embarque. La policía investiga los motivos detrás del ataque, mientras el hombre enfrenta cargos por daños agravados. El incidente no causó interrupciones significativas en el funcionamiento del aeropuerto, que reanudó sus operaciones con normalidad.

