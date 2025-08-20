Un hecho médico sorprendente salió a la luz en Tanzania y ha captado la atención de la comunidad científica internacional, según reportan medios internacionales. Un hombre de 44 años vivió casi una década con un cuchillo incrustado en el pecho sin ser consciente de ello, hasta que recientes complicaciones lo obligaron a acudir a un hospital.

Los especialistas del Hospital Nacional Muhimbili realizaron una radiografía y confirmaron lo impensado: la hoja metálica permanecía alojada en el tórax, rodeada de tejido cicatrizado. El paciente relató que todo se remontaba a una pelea ocurrida ocho años antes, donde resultó herido, pero en aquel momento las suturas cerraron la herida sin que se detectara el arma blanca en su interior.

Lo asombroso del caso es que, durante todos esos años, el hombre no experimentó problemas graves de salud ni complicaciones respiratorias, lo que los médicos calificaron como un hecho “milagroso”. La hoja se había alojado en la escápula, evitando dañar órganos vitales.

El paciente fue sometido a una cirugía de extracción y pasó 24 días en cuidados intensivos antes de continuar con su recuperación. Finalmente, recibió el alta en buen estado, marcando uno de los episodios médicos más insólitos y extraordinarios registrados en el continente africano.

