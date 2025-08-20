¡Escalofriante! Asesinó a su esposa delante de sus hijos y les dio regalos para consolarlos

El acusado es un hombre de 45 años, y es señalado por asesinar a su esposa en presencia de sus dos hijos, y les dio regalos para poder calmarlos y algo que provocó conmoción es que grabó un video, exhibiendo a sus niños.

Según la publicación del Daily Mail, el hombre, recurrió a las redes sociales luego del presunto asesinato, que según la policía ocurrió dentro de la casa de Christie Avenue de su ex esposa en Cobram alrededor de las 5 am del martes.

En una serie de videos perturbadores, se ve al hombre obligando a sus hijos pequeños a participar en un discurso salvaje en el que divagaba sobre India, África, Arabia Saudita, Pakistán, Estados Unidos, Alá y Australia.

"Hola a todos, estoy a salvo", le dijo el acusado a su hijo al comienzo de su discurso de dos minutos con uno de los niños sentado en su regazo.

Levantando el puño, obligó a los niños a decir: "Soy un guerrero sikh", aunque sólo se vio participar al mayor de los niños.

En otro video, se ve al hombre conduciendo a sus hijos, uno de ellos usando pañal, hacia un vehículo donde les entregó regalos en la entrada de la casa de su esposa.

Los niños aparecieron más tarde en otro clip vestidos con elegantes trajes tradicionales indios, con una toalla de Ambulance Victoria sobre los hombros de uno de ellos, en uno de los tres vídeos perturbadores publicados poco después de la tragedia.

Tras conocerse el hecho, el hombre fue capturado y los dos niños encontrados dentro de la casa no sufrieron lesiones físicas.

