“Debe dedicarse a cuidar hijos”; Despiden a periodista por comentarios ‘machistas’ contra una árbitra

El hecho se dio a conocer durante un partido de la liga juvenil en Rusia, el periodista deportivo ruso Alexandr Boyarski fue despedido por una serie de comentarios machistas que hizo en vivo contra una árbitra.

El partido se disputaba entre equipos de jugadores de 14 y 15 años. Boyarski, molesto por un penal cobrado y la expulsión de un jugador local, arremetió directamente contra la jueza del encuentro. El episodio generó un fuerte repudio en redes sociales y abrió un debate en el fútbol ruso.

“Las mujeres deben dedicarse a tener hijos y cuidar de sus maridos. Siempre se equivocan en la cancha”, lanzó el comentarista, que además sugirió que “deberían estar en el fútbol femenino, que es donde pertenecen”.

Sus palabras generaron una ola de indignación. A pesar de publicar una disculpa en redes sociales, la cadena decidió despedirlo de forma inmediata.

“Por supuesto, no creo que las mujeres no tengan cabida en el fútbol masculino. Conozco a muchas de ellas y nunca he cuestionado su capacidad para trabajar en este deporte y ser útiles. Al contrario, las chicas son la joya del fútbol”, escribió en su canal de Telegram.

La sanción fue respaldada por colegas y figuras del deporte, y un diputado ruso incluso pidió a la Unión de Fútbol de Rusia que investigue el caso y analice posibles sanciones adicionales.

En los últimos años, la aparición e inclusión de las mujeres árbitras en el fútbol masculino es cada vez más notoria. Por impulso de la la FIFA, las juezas han estado presentes en duelos claves de muchas competiciones.

