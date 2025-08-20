Pensaron que era Justin Bieber y lo contrataron para actuar en una discoteca

El protagonista de esta historia es Dylan Desclos, un francés de 29 años, ya conocido por sus apariciones en redes sociales con sus imitaciones. El joven se presentó en el boliche con todo su equipo y personal de seguridad, quienes convencieron al club para que le permitieran interpretar algunas canciones.

Todo ocurrió en la discoteca The Wynn de Las Vegas; según publicó NME, esta persona apareció durante la actuación del DJ Gryffin, residente del club XS.

El imitador subió a la cabina del DJ y la fiesta arrancó con todo. En los videos, Desclos aparece con jeans bajos, anteojos de sol, tatuajes similares a los del canadiense y sin camisa. “Sorry” fue la primera canción que apareció en el set.

El joven y su equipo, fueron tratados como verdaderas celebridades y se sacaron fotos con algunos de los fans que estaban en el local. Hasta consumieron casi 10 mil dólares en el bar.

Sin embargo, los imitadores, terminaron pagando todo cuando fueron descubiertos.

