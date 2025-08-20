TEMAS DE HOY:
Nacionales

Refuerzan controles en fronteras para evitar ingreso de palta peruana con cadmio

El Senasag garantizó que los productos en circulación en los mercados bolivianos no representan riesgo para la salud.

Ligia Portillo

20/08/2025 14:37

Refuerzan controles en fronteras para evitar ingreso de palta peruana con cadmio. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) confirmó que se reforzaron los controles en las principales fronteras del país, con el fin de impedir el ingreso de palta peruana contaminada con cadmio, producto que encendió las alertas sanitarias en la región.

Carlos Salas, representante del Senasag, informó que se emitió un instructivo nacional para que las jefaturas de sanidad e inocuidad actúen de manera inmediata en los puntos de control fronterizos.

“Existe esa alerta, hemos instruido que a través de las jefaturas de sanidad nacional y de inocuidad se tomen las acciones pertinentes en el marco de nuestras competencias”, precisó.

Si bien la institución llamó a la calma a la población, en especial a las amas de casa, aclaró que ningún lote de palta peruana comprometida ha ingresado hasta ahora al territorio nacional.

Salas reconoció, sin embargo, la dificultad del control debido a la extensión de las fronteras y el contrabando. “El Gobierno Nacional está trabajando de manera permanente en coordinación con la Cámara Agropecuaria de Cochabamba para establecer mecanismos que permitan hacer un control efectivo contra el contrabando”, sostuvo.

El Senasag garantizó que los productos en circulación en los mercados bolivianos no representan riesgo para la salud y reiteró que los controles continuarán de manera estricta en todas las fronteras.

 

