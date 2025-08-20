Hombre en Kenia afirma ser hijo biológico de Elon Musk y le pide una prueba de ADN

Un nuevo episodio viral ha sacudido las redes sociales esta semana luego de que un hombre keniano identificado como Nyakundi, de 40 años, afirmara públicamente ser el hijo biológico del empresario y multimillonario Elon Musk.

Nyakundi hizo un llamado directo a Musk para que se sometan a una prueba de ADN que confirme su supuesto parentesco. Según relató, su madre habría trabajado en un hotel ubicado en la región de Masai Mara, Kenia, donde habría conocido a Elon Musk a principios de los años 90. De ese encuentro, según asegura, él habría nacido.

“No quiero dinero, solo conocer la verdad y saber quién soy”, declaró en su video. En redes sociales, se presenta bajo el nombre de usuario “Elon Musk Junior”.

Sin embargo, las declaraciones de Nyakundi han sido recibidas con escepticismo por parte de internautas y medios de comunicación. Una de las principales razones radica en la cronología: Elon Musk nació en 1971, por lo que en la década de los 90 tendría apenas entre 13 y 19 años. Durante ese periodo, además, residía en Sudáfrica, antes de mudarse a Canadá en 1989 para estudiar en la universidad.

Estos datos han llevado a muchos usuarios a calificar la historia como "poco creíble" o incluso como una estrategia para obtener fama en redes sociales, aprovechando la popularidad del CEO de Tesla y SpaceX.

