TEMAS DE HOY:
Heridos en avioneta incendio en Santa Cruz Explosión en Santa Cruz

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Dos tripulantes serían extranjeros! Así llegaron a Santa Cruz los heridos del accidente aéreo en Beni

Los cinco tripulantes fueron trasladados a Santa Cruz para recibir atención médica. Tres de ellos están heridos de gravedad y los otros dos se encuentran estables.

Naira Menacho

19/08/2025 21:08

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un accidente aéreo registrado este martes al mediodía, en el municipio de Baures, dejó cinco personas heridas. Entre los afectados, dos serían ciudadanos extranjeros, según el reporte preliminar.

La aeronave se precipitó a tierra cuando intentaba aterrizar en una pista del lugar. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro.

De los cinco ocupantes, tres resultaron gravemente heridos con fracturas de cráneo. Los otros dos presentan lesiones leves y se encuentran estables, de acuerdo con el informe médico.

Traslado a Santa Cruz

En horas de la tarde, los heridos fueron evacuados en dos avionetas desde Baures hasta el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz. Desde allí, fueron derivados a una clínica privada para recibir atención especializada.

El jefe operativo de MIA, José Argandoña, informó que dos de los heridos en estado crítico serán trasladados a otro centro médico para realizar estudios más avanzados. Ambos serían de nacionalidad extranjera.

Los familiares de los tripulantes ya se encuentran en la clínica, a la espera de la evolución médica.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD