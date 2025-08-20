¡Dos tripulantes serían extranjeros! Así llegaron a Santa Cruz los heridos del accidente aéreo en Beni

Un accidente aéreo registrado este martes al mediodía, en el municipio de Baures, dejó cinco personas heridas. Entre los afectados, dos serían ciudadanos extranjeros, según el reporte preliminar.

La aeronave se precipitó a tierra cuando intentaba aterrizar en una pista del lugar. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro.

De los cinco ocupantes, tres resultaron gravemente heridos con fracturas de cráneo. Los otros dos presentan lesiones leves y se encuentran estables, de acuerdo con el informe médico.

Traslado a Santa Cruz

En horas de la tarde, los heridos fueron evacuados en dos avionetas desde Baures hasta el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz. Desde allí, fueron derivados a una clínica privada para recibir atención especializada.

El jefe operativo de MIA, José Argandoña, informó que dos de los heridos en estado crítico serán trasladados a otro centro médico para realizar estudios más avanzados. Ambos serían de nacionalidad extranjera.

Los familiares de los tripulantes ya se encuentran en la clínica, a la espera de la evolución médica.

