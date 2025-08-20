(VIDEO): Bolívar se prepara en Cusco con el propósito de avanzar a cuartos de final de la Sudamericana

Tras una mañana libre donde los jugadores aprovecharon de hacer turismo por la Plaza de Armas en Cusco, algunos hinchas que estaban por el lugar aprovecharon la visita de los jugadores para hacer firmar sus poleras.

“Conseguí de unos cuantos jugadores, aquí podemos ver de Carlos Lampe y de Tonino que me los encontré de casualidad en la Plaza de Armas, estaban ahí me acerqué y me firmaron. Ahora estoy esperando a los otros jugadores”, afirmó uno de los hinchas que llegó a la práctica de La Academia.

Más de 1 hora de trayecto, 19 grados centígrados y un fuerte sol, Bolívar fue hasta los predios de Cusco Fútbol Club, para cumplir su última práctica.

Emocionados por la Copa Sudamericana, y emocionados por llegar a la final como el 2004, Bolívar estará acompañado de su hinchada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

“En el fútbol todo puede pasar, pero Bolívar es el mejor, vamos que mañana Bolívar clasifica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana”, agregó el hincha.

