Red Uno en Cusco: Así llegó el Club Bolívar al cierre de prácticas para enfrentarse a Cienciano

¡Todo listo! La Academia se encuentra con equipo completo y concentrado para enfrentar este miércoles a Cienciano del Perú.

Red Uno de Bolivia

19/08/2025 20:24

Foto: Red Uno
Cuzco, Perú

El Club Bolívar culminó con la última práctica en tierras peruanas, para enfrentar a Cienciano, en octavos de Copa Sudamericana 2025.

Cientos de hinchas viajaron a Perú, para apoyar a su equipo en el partido de vuelta, donde llevan 2 goles de ventaja.

Sin embargo, el plantel no se encuentra confiado y buscará obtener la victoria, ahora se encuentran enfocados en darlo todo en la cancha.

El equipo deportivo de Red Uno, se encuentra en Cusco cubriendo todos los detalles de lo que será este gran encuentro.

En las imágenes se observa como la Academia llegó al cierre de prácticas resguardado por personal policial, al Fútbol – Club Cusco.

El encuentro se desarrollará este miércoles 20 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cuzco, situado a 3.399 metros sobre el nivel del mar. El partido iniciará a las 18:00 horas (hora boliviana).

