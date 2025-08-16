Video: ¡Lo dejó inconsciente! Jugador de básquet profesional noqueó a su rival con un brutal golpe en la cara

El terrible hecho se suscitó durante un encuentro entre GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws en Filipinas, donde uno de los jugadores, sufrió una conmoción cerebral.

El partido era transmitido por señal abierta por lo que todas las imágenes quedaron registradas, en las mismas se observa como un jugador de la liga de básquet de Filipinas (MPBL) golpeó con brutalidad a su rival durante un partido y lo dejó inconsciente en el suelo.

El hecho ocurrió el lunes en el encuentro entre GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws. Según refieren, la falta se produjo sobre el final del tercer cuarto.

El basquetbolista Michole Sorela (General Santos) le dio una trompada en la cara a Jonas Tibayan. La acción provocó la inmediata caída del jugador agredido y la conmoción de todos los fanáticos.

El jugador afectado recibió atención médica inmediata y fue trasladado de emergencia al hospital Medical Center, sin embargo, por la complejidad en el caso, fue derivado al Hospital en Quezon City.

El diagnóstico del jugador es que padece una conmoción cerebral, fractura de hombro, labio roto, mandíbula ensangrentada y pérdida parcial de un diente.

