Cómputo oficial en Cochabamba alcanza el 86.61%, liderado por el PDC y Alianza Libre

La sala plena del TED ingresó en un cuarto intermedio hasta horas de la tarde.

Ligia Portillo

20/08/2025 14:40

Cómputo oficial en Cochabamba alcanza el 86.61%, liderado por el PDC y Alianza Libre. Foto: TED
Cochabamba, Bolivia

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Cochabamba informó este miércoles que el cómputo oficial de actas llegó al 86.61%, lo que representa 5.496 actas procesadas de un total de 6.346 habilitadas.

Según los datos preliminares, la contienda se mantiene sumamente reñida: el Partido Demócrata Cristiano (PDC) lidera con el 29.13% de los votos, seguido muy de cerca por Alianza Libre, que suma el 27.82%. La diferencia de poco más de un punto porcentual mantiene en expectativa a las organizaciones políticas y a la ciudadanía.

La sala plena del TED ingresó en un cuarto intermedio hasta horas de la tarde, sin embargo, se prevé que en las próximas horas el cómputo entre a su tramo final. De mantenerse el ritmo, los resultados oficiales podrían conocerse entre esta noche y la jornada de mañana, dando cierre definitivo al proceso electoral en el departamento.

La tensión se mantiene en el centro de cómputo, donde delegados de partidos, veedores y periodistas esperan la reanudación de la sesión para conocer si se consolida la ventaja del PDC o si Alianza Libre logra revertir la tendencia en el último tramo del conteo.

 

 

