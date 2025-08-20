VIDEO: Una bola de luz ilumina el cielo de Japón y sorprende a miles

Una noche como cualquier otra en las regiones de Kyushu y Shikoku se transformó en un espectáculo celestial que dejó boquiabiertos a miles de japoneses.

Este martes, una intensa y brillante "bola de luz" atravesó el cielo, iluminando la oscuridad con un resplandor que algunos describieron como casi mágico.

Usuarios en redes sociales no tardaron en compartir impactantes videos del fenómeno, comentando que parecía “una estrella fugaz gigante” que surcaba la atmósfera. Expertos indican que se trató probablemente de un bólido o bola de fuego, un tipo de meteorito especialmente brillante cuyos fragmentos se queman al entrar a la atmósfera, dejando un rastro luminoso espectacular.

El fenómeno, que solo duró segundos, se convirtió en el protagonista de la noche, recordando a todos que el cielo puede ofrecer sorpresas tan inesperadas como fascinantes.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play