Streamer muere en vivo tras años de humillación y abusos transmitidos como espectáculo

Un episodio que parece sacado de Black Mirror conmociona a Francia. El streamer Jean Pormanove, nombre artístico de Raphaël Graven (46), murió anoche en plena transmisión en vivo por la plataforma Kick, tras más de 10 días de directo continuo marcado por golpes, insultos y humillaciones a manos de quienes se hacían llamar sus “amigos”.

Las imágenes del momento final son estremecedoras: Jean se quedó dormido frente a la cámara y nunca volvió a despertar. El público en línea fue testigo de cómo sus compañeros intentaban sacudirlo, incluso arrojándole una botella de agua, antes de percatarse de que estaba sin vida

Un espectáculo de violencia por dinero

Lejos de simples charlas o videojuegos, las transmisiones en el canal Le Lokal —dirigido por los streamers Narutovie y Safine— se convirtieron en un escenario de humillaciones extremas, privación de sueño, agresiones físicas y hasta ingesta de productos tóxicos, todo monetizado a través de donaciones.

El medio francés Mediapart ya había denunciado al grupo en 2023 por “violencia y vejaciones en directo”. Fueron detenidos, pero liberados poco después, y el canal siguió activo.

Uno de los clips más inquietantes de semanas pasadas muestra a sus compañeros bromeando sobre la posibilidad de que Jean muriera en plena transmisión. Incluso lo obligaron a declarar frente a cámara que, si algún día moría, sería “por su salud” y no por culpa de ellos.

Entre la necesidad y la manipulación

Algunos argumentan que Jean, adulto y consciente, aceptó voluntariamente participar. Pero mensajes privados revelan otra realidad. En uno dirigido a su madre, escribió: “Esto está yendo demasiado lejos. Siento que estoy secuestrado con su concepto de ***...”

Jean había pasado gran parte de su vida transmitiendo solo desde la casa de sus padres, buscando compañía y una comunidad. La encontró en el peor lugar posible. Tras mudarse con el grupo, su vida giró en torno al canal. Sus “amigos” le recordaban constantemente que le habían “rescatado” y que les debía todo.

Los videos que circulan ahora en redes muestran cómo lo insultaban, lo llamaban “discapacitado”, se burlaban de su soledad, lo golpeaban e incluso lo estrangulaban ante la risa de la audiencia que pagaba por seguir viendo el espectáculo.

Una tragedia anunciada

La muerte de Jean ha abierto un intenso debate en Francia sobre los límites del entretenimiento en vivo, la responsabilidad de las plataformas y la delgada línea entre el consentimiento y la explotación.

Lo que para miles fue “contenido” terminó siendo la crónica de una tragedia anunciada: la historia de un hombre vulnerable, en busca de pertenencia, convertido en marioneta de la crueldad hasta perder la vida en directo.

