Gobernación pide cuarto intermedio al paro de trabajadores de salud y asegura gestiones para bono

La Gobernación, a través del secretario departamental de Salud, Marcelo Kramer, solicitó este martes un cuarto intermedio en el paro de los trabajadores de salud, con el objetivo de evitar mayores perjuicios a los pacientes. La autoridad reconoció que el departamento enfrenta una severa crisis de liquidez que dificulta el cumplimiento de compromisos económicos, como el pago del bono de vacunación.

“Realmente la iliquidez por la que estamos atravesando es alarmante. Ya tenemos una inscripción, un monto inscrito para disponer de Bs 13 millones, además de la conciliación de deuda con el Ministerio de Salud. El ministerio ya respondió”, explicó Kramer.

La Gobernación informó que con las gestiones administrativas se logró asegurar un total de Bs 22 millones, sin embargo, el monto no alcanza a cubrir la totalidad del beneficio, que asciende a Bs 27 millones.

“Pedimos paciencia y no hagan que la población pague las consecuencias de no tener salud por un retraso administrativo o un retraso por iliquidez, donde el único culpable de esta situación es el Gobierno central”, manifestó el secretario.

En medio del conflicto, los pacientes son los más afectados por la suspensión de servicios médicos.

