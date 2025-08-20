Militares hallan el cuerpo de un hombre desaparecido en el río Mamoré

La Armada Boliviana confirmó este miércoles el hallazgo del cuerpo de Reynaldo M. C., de 28 años, quien se encontraba desaparecido desde el 17 de agosto en aguas del río Mamoré, en el norte del país.

La operación fue desarrollada por efectivos de la Capitanía de Puerto Mayor “Vaca Díez”, en coordinación con pobladores del sector.

“Tras la identificación del cuerpo, se procedió a su entrega formal a la esposa del fallecido, en presencia de autoridades del orden público, suscribiéndose las actas correspondientes”, informó la institución naval.

El hallazgo se dio como parte de las labores rutinarias de búsqueda, seguridad y asistencia humanitaria que realiza la Armada Boliviana en zonas ribereñas y comunidades amazónicas.

El comandante de la Capitanía de Puerto Mayor “Vaca Díez”, Oscar Chávez, destacó el compromiso de la institución con una atención oportuna en situaciones de emergencia en regiones fronterizas y de difícil acceso.

