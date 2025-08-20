TEMAS DE HOY:
Río Mamoré Violencia Incendio cárcel

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Militares hallan el cuerpo de un hombre desaparecido en el río Mamoré

La víctima fue identificada como Reynaldo M. C., de 28 años. El hallazgo fue realizado por la Capitanía de Puerto Mayor “Vaca Díez”.

Silvia Sanchez

20/08/2025 17:19

Foto ABI
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

La Armada Boliviana confirmó este miércoles el hallazgo del cuerpo de Reynaldo M. C., de 28 años, quien se encontraba desaparecido desde el 17 de agosto en aguas del río Mamoré, en el norte del país.

La operación fue desarrollada por efectivos de la Capitanía de Puerto Mayor “Vaca Díez”, en coordinación con pobladores del sector.

“Tras la identificación del cuerpo, se procedió a su entrega formal a la esposa del fallecido, en presencia de autoridades del orden público, suscribiéndose las actas correspondientes”, informó la institución naval.

El hallazgo se dio como parte de las labores rutinarias de búsqueda, seguridad y asistencia humanitaria que realiza la Armada Boliviana en zonas ribereñas y comunidades amazónicas.

El comandante de la Capitanía de Puerto Mayor “Vaca Díez”, Oscar Chávez, destacó el compromiso de la institución con una atención oportuna en situaciones de emergencia en regiones fronterizas y de difícil acceso.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD