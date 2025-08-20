TEMAS DE HOY:
Policial

Controlan incendio en cárcel de Villa Busch: la explosión de una garrafa habría provocado la emergencia

El fuego fue sofocado tras varias horas de trabajo de Bomberos, con apoyo de reclusos. Dos personas resultaron heridas.

Red Uno de Bolivia

20/08/2025 16:35

Pando, Bolivia

Un incendio registrado en la cárcel de Villa Busch, ubicada en la ciudad de Cobija, Pando, fue controlado luego de varias horas de trabajo coordinado entre Bomberos, Policía y reclusos.

Según el reporte preliminar de la Policía Departamental, el fuego se habría originado por la explosión de una garrafa en un pabellón. 

“Ya se ha logrado extinguir el fuego, estamos en proceso de enfriamiento y remoción”, informó el coronel Óscar Ruíz, comandante departamental de la Policía.

Dos heridos por el incendio

El siniestro dejó al menos dos personas heridas: un recluso con quemaduras leves y un policía que resultó afectado por la caída de escombros. Ambos fueron evacuados y reciben atención médica.

“El recluso tiene quemaduras leves y un bombero que sufrió la descarga de escombros también está siendo atendido”, añadió el jefe policial.

Tras el control del incendio, las autoridades mantienen el resguardo policial en la zona y continúan con la limpieza y remoción de escombros dentro del penal.

 

