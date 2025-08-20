Beni concluyó el cómputo oficial y solo restan La Paz y Cochabamba para cerrar el conteo nacional

Beni se convirtió en el séptimo departamento en cerrar el conteo. El TSE espera oficializar los resultados nacionales en los próximos días.
20/08/2025 17:11
Escuchar esta nota
El departamento del Beni concluyó este miércoles el cómputo oficial de las elecciones generales, convirtiéndose en el séptimo en finalizar el proceso. Solo La Paz y Cochabamba siguen en etapa de conteo, a casi tres días de la jornada de votación.
De acuerdo con el reporte del Tribunal Electoral Departamental, con el 100% de actas computadas, el primer lugar en Beni fue para la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, con 38,28% de los votos.
Le siguieron Libre, de Tuto Quiroga, con 24,34%, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Rodrigo Paz, con 14,08%.
Más abajo se encuentran Súmate, de Manfred Reyes Villa; Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez; el Movimiento al Socialismo (MAS), de Eduardo del Castillo; Fuerza del Pueblo, de Jhonny Fernández; y Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Pavel Aracena.
Con Beni, ya son siete los departamentos que finalizaron el cómputo oficial. Los tribunales electorales de La Paz y Cochabamba continúan trabajando para cerrar el proceso en los próximos días.
Una vez concluidos todos los cómputos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrá oficializar los resultados nacionales y avanzar hacia las siguientes fases del calendario electoral.
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00
17:00
18:55
20:45
22:05
00:00
01:00