Beni concluyó el cómputo oficial y solo restan La Paz y Cochabamba para cerrar el conteo nacional

Beni se convirtió en el séptimo departamento en cerrar el conteo. El TSE espera oficializar los resultados nacionales en los próximos días.

Hans Franco

20/08/2025 17:11

Foto: Solo faltan La Paz y Cochabamba para tener el computo oficial
La Paz

El departamento del Beni concluyó este miércoles el cómputo oficial de las elecciones generales, convirtiéndose en el séptimo en finalizar el proceso. Solo La Paz y Cochabamba siguen en etapa de conteo, a casi tres días de la jornada de votación.

De acuerdo con el reporte del Tribunal Electoral Departamental, con el 100% de actas computadas, el primer lugar en Beni fue para la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, con 38,28% de los votos.

Le siguieron Libre, de Tuto Quiroga, con 24,34%, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Rodrigo Paz, con 14,08%.

Más abajo se encuentran Súmate, de Manfred Reyes Villa; Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez; el Movimiento al Socialismo (MAS), de Eduardo del Castillo; Fuerza del Pueblo, de Jhonny Fernández; y Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Pavel Aracena.

Con Beni, ya son siete los departamentos que finalizaron el cómputo oficial. Los tribunales electorales de La Paz y Cochabamba continúan trabajando para cerrar el proceso en los próximos días.

Una vez concluidos todos los cómputos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrá oficializar los resultados nacionales y avanzar hacia las siguientes fases del calendario electoral.

 

