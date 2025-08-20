“¡Por no darle paso a otro auto!”: Macarena murió frente a su esposo y su hija de 16 años (Video)

Lo que comenzó como un simple roce en la vía pública terminó en tragedia. Una balacera cobró la vida de Macarena, una mujer de 33 años, técnica en prevención de riesgos laborales, quien viajaba junto a su esposo y su hija adolescente de 16 años por una de las principales avenidas de San Pedro de la Paz, región del Biobío, en Chile.

El ataque ocurrió el domingo 17 de agosto, alrededor de las 15:45 horas. La familia se desplazaba en su automóvil Hyundai blanco cuando fueron interceptados por una camioneta negra, cuyos ocupantes comenzaron a conducir de manera intimidante, zigzagueando y cerrándoles el paso.

De pronto, sin una sola palabra de por medio, desde el vehículo en movimiento descargaron ráfagas de balas. Macarena, que iba en el asiento del copiloto, recibió múltiples impactos y murió en el lugar, delante de los ojos de su esposo y de su hija, quienes sobrevivieron ilesos físicamente pero en completo estado de shock.

“No hubo discusión, no hubo nada”

El fiscal de la Unidad ECOH de la Fiscalía Biobío, Felipe Calabrano, confirmó que se trató de un altercado vial, aparentemente por un adelantamiento. “Preliminarmente se estableció que las partes involucradas no se conocían. Estamos contabilizando la cantidad de disparos que recibió el vehículo”, señaló.

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron un amplio operativo para dar con los responsables.

Pero mientras avanza la investigación, la familia llora la pérdida. Marlene, tía de la víctima, relató al noticiero local Teletrece: “Venían desde atrás haciendo zigzag. No hubo discusión, no hubo provocación. Estos desgraciados simplemente dispararon. No tenemos explicación de por qué. Aquí quedó una familia destrozada”.

Entre lágrimas, Marlene pidió al presidente Gabriel Boric mano dura contra los delincuentes: “Presidente, colóquese en el lugar de este papá que hoy perdió a su esposa frente a su hija. Macarena tenía sueños, estaba por recibir su casa en pocos meses. Hoy necesitamos justicia. No puede ser que el delincuente tenga libertad y que los trabajadores vivamos con miedo”.

La muerte de Macarena no solo deja a un esposo viudo y a una hija huérfana de madre, sino que expone una dolorosa realidad: la violencia desatada en las calles, donde un simple roce de tránsito puede terminar con una vida inocente.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play