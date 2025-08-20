¿Por qué el gobierno de Trump quiere pintar el muro fronterizo de negro?

En un nuevo esfuerzo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump ordenó que el muro fronterizo sea pintado completamente de negro.

El objetivo, según explicaron las autoridades, es que la estructura alcance temperaturas tan altas que resulte prácticamente imposible escalarla.

El anuncio fue realizado por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una conferencia de prensa desde Santa Teresa, Nuevo México, donde se presentó junto al jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks.

“Es alto, lo que lo hace muy, muy difícil de escalar, casi imposible. Además, se hunde profundamente, lo que dificultaría mucho, si no es imposible, excavar debajo. Y hoy también lo pintaremos de negro”, explicó Noem, señalando que la idea provino directamente del presidente Trump.

La decisión se fundamenta en el calor extremo que se registra en la región fronteriza, particularmente durante el verano. Según Noem, al pintar la estructura de negro, el metal absorberá más calor, incrementando su temperatura y actuando como una barrera térmica contra posibles escaladores.

“Eso es específicamente a petición del presidente, quien entiende que con las altas temperaturas de aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y será aún más difícil para la gente escalar”, añadió la funcionaria.

Mira la programación en Red Uno Play