Tragedia en India: Juego mecánico cae desde 15 metros y deja varios heridos (VIDEO)

Un momento de diversión se convirtió en terror en una feria en India cuando un juego mecánico se desplomó repentinamente desde una altura aproximada de 15 metros, provocando el pánico entre los asistentes.

El incidente ocurrió mientras el aparato giraba en el aire con varias personas a bordo. Según reportes oficiales, al menos doce personas resultaron gravemente heridas, entre ellas dos niños, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital para recibir atención médica.

En las impactantes imágenes captadas en video, se observa cómo la estructura del juego cae bruscamente al suelo sin previo aviso. El fuerte impacto provocó gritos desesperados de los presentes, que miraban con horror lo que sucedía.

Las autoridades locales ya han iniciado una investigación para determinar las causas del fallo mecánico y si existía alguna negligencia por parte de los operadores del parque de diversiones.

