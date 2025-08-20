Candelaria Rivas Ramos, originaria de la comunidad rarámuri de Choreachi, México, sorprendió al imponerse en la categoría femenina de la Ultramaratón Canyons, recorriendo 63 kilómetros en un tiempo de 7 horas y 34 minutos. La atleta completó la prueba vistiendo su traje tradicional y sandalias artesanales, sin equipo especializado ni entrenamiento previo fuera de su vida cotidiana en la montaña.

Los rarámuri, conocidos por su extraordinaria resistencia y habilidad para recorrer largas distancias, poseen una tradición de carreras a pie y caza persistente que forma parte de su cultura. Según especialistas, su capacidad para soportar el esfuerzo extremo está ligada tanto a la práctica diaria como a sus creencias espirituales, donde correr puede ser visto como una forma de oración y conexión con lo divino.

Candelaria, quien nunca antes había competido en un ultramaratón, viajó junto a su esposo hasta Guachochi caminando durante 14 horas antes de la carrera. Tras cruzar la meta en primer lugar, declaró:

“Esta victoria es para mi familia”. Su logro reafirma la fama de los rarámuri por superar incluso a atletas profesionales sin necesidad de equipamiento moderno.

La hazaña de Rivas Ramos se suma a la historia de otras corredoras rarámuri, como María Lorena Ramírez, quien en 2017 ganó un ultramaratón de 50 kilómetros, consolidando la presencia de esta comunidad indígena en las competencias de larga distancia en México.

