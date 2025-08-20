El fútbol boliviano celebra un hecho histórico con la partida de Yuto Baigorria al fútbol japonés. El extremo derecho de 19 años, formado en Guabirá de Montero, fue confirmado como nuevo refuerzo del Fagiano Okayama de la primera división de Japón, en condición de préstamo.

La noticia fue oficializada por el propio club azucarero, que destacó el logro como un paso trascendental para su cantera y un motivo de orgullo para la institución.

“Este paso representa un hecho histórico para Guabirá, al proyectar a uno de nuestros talentos hacia una de las ligas más reconocidas y competitivas de Asia”, expresó el comunicado.

El Fagiano Okayama, a través de sus redes sociales, también le dio la bienvenida al futbolista boliviano, confirmando así la incorporación del joven atacante. Con este traspaso, Baigorria se convierte en el cuarto boliviano en jugar en el balompié japonés, después de Ishikawa Ko en los años 80, Julio César Baldivieso y Víctor Hugo “Tucho” Antelo.

Con apenas 19 años, Yuto Baigorria inicia un desafío internacional que no solo representa una oportunidad en su carrera, sino también un motivo de orgullo para Guabirá y para el fútbol boliviano, que suma un nuevo embajador en tierras asiáticas.

