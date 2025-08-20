Sudamericana: llegó la hora, Bolívar busca el pase a cuartos ante Cienciano en Cusco

Bolívar define hoy su destino en la Copa Sudamericana, cuando enfrente a Cienciano de Cusco en el partido de vuelta por los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 18:00 en el estadio Garcilazo y contará con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón, acompañado por Ricardo Baren como primer asistente, Andrés Tola como segundo asistente y Bryan Loayza como cuarto árbitro. Franklin Congo estará a cargo del VAR y Roddy Zambrano del AVAR.

En la ida, disputada en La Paz, Bolívar se impuso por 2-0 con goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini. Sin embargo, el duelo de esta jornada promete ser más exigente, ya que el cuadro peruano contará con el respaldo de su hinchada y saldrá decidido a revertir la serie desde el primer minuto, tal como anticiparon los periodistas locales.

Los celestes llegan con el antecedente de haber igualado como visitantes frente a Blooming en Montero, mientras que Cienciano viene de rescatar un agónico empate ante Comerciantes Unidos en Cajabamba por el torneo peruano.

En cuanto a los antecedentes entre ambos equipos, se enfrentaron tres veces en torneos internacionales. En 2007, por la Copa Libertadores, Bolívar sufrió dos derrotas: cayó 5-1 en Cuzco y luego 2-3 en La Paz. Recién el pasado 13 de agosto los académicos lograron su primera victoria sobre los cusqueños al imponerse 2-0 en La Paz. Hoy será el cuarto enfrentamiento oficial entre ambas instituciones, esta vez con un boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en juego.

