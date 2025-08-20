Oriente cambia de DT y ya es noticia internacional: “Es una institución muy grande”

El arribo de Álvaro Peña al banquillo de Oriente Petrolero generó repercusión internacional. El prestigioso medio argentino Diario Olé destacó la decisión del nuevo entrenador, quien anunció que desde ahora todos los entrenamientos del equipo se realizarán a las seis de la mañana, en busca de imponer orden tras los recientes actos de indisciplina.

Peña asumió horas después de que se viralizaran imágenes de Ricardo Centurión y Henry Vaca en un boliche de Santa Cruz.

“No voy a tolerar indisciplina. Yo fui jugador profesional y vengo dirigiendo 21 años. No quiero que nadie me robe la plata por la que vamos a trabajar”, expresó en su presentación, antes de su debut de este viernes 22 de agosto frente a Always Ready.

El flamante DT recalcó que Oriente Petrolero merece respeto por su historia.

“Esta es una institución muy grande, no tenemos que hacerle daño con acciones negativas. Venimos y hacemos un borrón y cuenta nueva. Lo que pasó, pasó”, afirmó.

La polémica también involucra a Centurión, quien semanas atrás fue captado por las cámaras fumando un cigarrillo electrónico en un palco durante un partido de la Copa Interserie, lo que generó críticas de la hinchada verdolaga. Con la llegada de Peña, el club apunta a recuperar la disciplina y el compromiso de su plantel.

Álvaro Peña llegó al club refinero en reemplazo de Gualberto Mojica, quien fue cesado de su cargo tras resultados negativos en la competencia boliviana.

