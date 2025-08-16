Oriente Petrolero apuesta por Álvaro Peña y su cuerpo técnico

Álvaro Peña ha sido presentado oficialmente como nuevo director técnico de Oriente Petrolero, retornando al club albiverde luego de 21 años.

Peña, exdelantero histórico del club y figura emblemática del fútbol boliviano, llega con una trayectoria consolidada tanto como jugador como entrenador. Debutó en el banquillo refinero entre 2004 y 2005, y desde entonces ha dirigido varios equipos nacionales, incorporando experiencia internacional en el Dynamo de Kiev (inferiores) entre 2007 y 2013, y regresando a dirigir clubes bolivianos como Guabirá, San José, Wilstermann, Real Tomayapo, Independiente Petrolero y Blooming hasta 2024.

Cuerpo técnico que acompaña a Álvaro Peña

El nuevo cuerpo técnico que acompañará a Peña está compuesto por:

Roberto Bruneto – Ayudante de campo

Marco Barrero – Preparador de arqueros

Donald García – Asistente y analista

Jhonathan Rubin de Celis – Analista de video

Tony Barea – Preparador físico (se incorporará en los próximos días)

Estos nombres completan un plantel técnico sólido, plurifuncional y altamente focalizado en el rendimiento y el análisis individual y colectivo del equipo.

Oriente Petrolero atraviesa un momento delicado en el campeonato y recientemente despidió a Gualberto Mojica, quien fue destituido del cargo el 11 de agosto.

La dirigencia ha depositado su confianza en Peña gracias a su profundo conocimiento del club y su amplia trayectoria. Los hinchas esperan un estilo de juego sólido, organizado y ambicioso, acorde con la historia del equipo albiverde. La llegada de Peña, junto con su equipo técnico, marca un hito de esperanza para revertir la situación deportiva.

Con la oficialización de Álvaro Peña al mando del banquillo refinero, Oriente Petrolero inicia una nueva etapa más centrada en recuperar identidad, estructura táctica y resultados.

Mira la programación en Red Uno Play