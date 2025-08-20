Bolívar enfrentará hoy desde las 18:00 a Cienciano de Cusco en el estadio Garcilaso de la Vega en Perú, por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Todo apunta a qué será un partido atractivo dado la previa que pusieron los periodistas de aquel país, donde creen que el conjunto rojo remontará a la serie ante los paceños que llevan la delantera, producto de su triunfo en el duelo de ida por 2-0 en el estadio Hernando Siles. Sin embargo, la Inteligencia Artificial, ante la consulta reveló cuál de los equipos pasará a la siguiente ronda de la competencia.

Según la IA, Bolívar de La Paz, tiene grandes chances de pasar a la siguiente instancia:

· Mejor rendimiento general reciente y solidez defensiva.

· Mayor precisión ofensiva y estadísticas favorables en remates y efectividad.

· Pronósticos confiables de varios portales lo ubican como favorito para avanzar.

Según la Inteligencia artificial afirma que, Bolívar parte como claro favorito para avanzar a los cuartos de final. Aunque Cienciano jugará con urgencia y respaldo de su hinchada, la matemática y los antecedentes favorecen a los celestes bolivianos.

Bolívar cuenta con un 75 % de probabilidades de avanzar y solo un 25 % para Cienciano. Mientras que la probabilidad de que Bolívar gane el partido es del 27 %, Cienciano alcanza el 45 % —aunque aún así Bolivia tiene ventaja si logra empatar o perder por margen no mayor a dos goles. También agrega la tecnología.

El cotejo se jugará desde las 18:00 en el estadio Garcilaso de la Vega con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón.

