Once Caldas dio un golpe de autoridad en la Copa Sudamericana al eliminar a Huracán con un contundente 3-1 en condición de visitante. El gran protagonista de la noche fue Dayro Moreno ex jugador del equipo boliviano Oriente Petrolero, quien con dos goles decisivos encaminó a los de Manizales hacia los cuartos de final.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto colombiano, que vio cómo los locales se adelantaban en el marcador. Sin embargo, la reacción llegó antes del descanso gracias a la jerarquía de Moreno, que de cabeza igualó las acciones tras una gran jugada colectiva iniciada en la mitad de la cancha y asistida por Cristian Barrios.

Ya en la segunda parte, Once Caldas sacó provecho de la superioridad numérica y manejó los tiempos hasta que, cerca del final, apareció nuevamente el eterno goleador para sentenciar la clasificación. Un contragolpe letal terminó en sus pies y con un toque certero decretó el resultado final.

El doblete de Dayro Moreno no solo selló el triunfo en Argentina, sino que también confirmó su vigencia como referente del fútbol colombiano y pieza clave en el sueño copero del equipo de Manizales.

