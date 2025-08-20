Luis Díaz sorprende al mundo tocando el acordeón

Luis Díaz delantero colombiano que milita en el Bayern Múnich de Alemania, sorprendió en las redes sociales tocando el acordeón. El video fue colgado en las cuentas oficiales del conjunto bávaro y de inmediato las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar.

El atacante cafetero volvió a mostrar su otra faceta, el de musico, esta vez mediante un acordeón. En un video que circula en las redes sociales se lo puede observar portando el instrumento musical y posteriormente sacándole melodía, sin embargo, la escena es corta porque luego Díaz sonríe y finaliza.

Cabe recordar que su padre, Luis Manuel Díaz, está incursionando como cantante vallenato y de ahí puede venir la vena musical de la familia.

Por otro lado, Luis Díaz también vistió de un saco y un pantalón corto, una vestimenta que ya es un símbolo de Alemania y cuyo nombre es el ‘lederhosen’. El lederhosen es una de las prendas más tradicionales y emblemáticas de la cultura bávara en Alemania, especialmente asociada a la región de Baviera y al Tirol. Se trata de un pantalón corto de cuero, generalmente de gamuza o piel de ciervo, que en su origen era utilizado por campesinos y trabajadores rurales debido a su resistencia y durabilidad.

Con el paso del tiempo, el lederhosen dejó de ser solo una prenda de trabajo y pasó a convertirse en símbolo de identidad cultural. Hoy es inseparable de celebraciones como el Oktoberfest en Múnich, donde hombres de todas las edades lo lucen acompañado de tirantes bordados, camisa a cuadros, calcetas altas y zapatos rústicos.

Su función ya no es la de vestir a los campesinos, sino representar con orgullo la herencia bávara.

Mira la programación en Red Uno Play