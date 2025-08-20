¡De horror! Hallan seis cabezas humanas junto a una nota de amenaza sobre la carretera

El horrendo hallazgo se produjo en la carretera que une Puebla con Tlaxcala, en México, donde autoridades encontraron seis cabezas humanas abandonadas a un lado de la carretera, y se cree que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

El caso fue reportado por transportistas y confirmado por la fiscalía de Tlaxcala, que ya inició una investigación para identificar a las víctimas y dar con los responsables.

Según informaron fuentes oficiales, las cabezas pertenecen a seis hombres. En el lugar, los peritos encontraron además un mensaje atribuido a un grupo criminal denominado “La Barredora”.

Según la nota encontrada, el crimen se habría producido por un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al robo de gas, una actividad ilegal que creció en la zona en los últimos años.

