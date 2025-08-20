Una brillante bola de fuego iluminó el cielo nocturno del oeste de Japón, causando sorpresa entre residentes y astrónomos. El fenómeno, que se produjo durante la semana de la lluvia de meteoros Perseidas, fue captado por cámaras de seguridad en varias ciudades.

Las ciudades de Kagoshima y Miyazaki fueron algunas de las que presenciaron el inusual evento. Testigos compartieron en redes sociales cómo, por un breve instante, la oscuridad se transformó en plena claridad.

Este tipo de meteoros están formados de polvo, fragmentos de asteroides y otros objetos que se queman en el espacio a la llegada de la atmósfera, lo que les da el aspecto de ser una bola de fuego.

Los habitantes de algunas localidades ubicadas en la zona oeste de Japón se vieron sorprendidos el martes por la noche por una especie de "bola de fuego" que iluminó el cielo.

Las imágenes se viralizaron a través de las redes sociales.

"Una luz blanca que nunca había visto antes descendió desde arriba, y se volvió tan brillante que pude ver claramente las formas de las casas que nos rodeaban", contó Yoshihiko Hamahata, un conductor que circulaba por la prefectura de Miyazaki.

"Parecía de día. Por un momento, no supe qué había pasado y me quedé muy sorprendido", añadió.

"Brillante como la luna", fue la descripción de un especialista Maeda Toshihisa, director del Museo Espacial de Sendai, en la región de Kagoshima, en el suroeste de Japón.

De acuerdo con reportes de la NASA y el Centro de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), el bólido liberó una energía estimada de 1.6 kilotones, una magnitud comparable a una pequeña explosión nuclear.

