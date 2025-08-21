“Los que antes votaban por el MAS apoyaron al binomio Paz – Lara”, según analista

Tras concluir el conteo de votos en Santa Cruz, donde ganó Alianza Libre de Tuto Quiroga con el 37.67%, mientras que, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo un 19.48% quedando en el tercer lugar, por debajo de Samuel Doria Medina (28.07%), el abogado constitucionalista, Daniel Velarde afirmó que el ‘sorpresivo’ apoyo obtenido por el binomio Paz – Lara, se produjo, en gran medida, gracias a que muchos de las personas que, en anteriores elecciones, votaban por el MAS IPSP decidieron optar por esta nueva propuesta.

“El MAS quedó rezagado en Santa Cruz y gran parte de esa migración la pudo capitalizar el binomio Paz – Lara, sacando un 19% de la votación, sorprendentemente, que no aparecían en las encuestas (..) mucha de la gente indecisa o la que votaba por el MAS anteriormente optó por esta candidatura emergente”, señaló Velarde.

El abogado constitucionalista señaló que incluso en los lugares donde el MAS tenía mayor votación como San Julián dio como ganador al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

“El MAS está desbaratado”, según Velarde

Con una casi nula representación en el parlamento, Daniel Velarde, manifestó que el Movimiento Al Socialismo se encuentra actualmente desbaratado e incluso afirmó que “Bolivia no tendría campo para este movimiento político.

“Con los resultados, vemos que estamos entrando a una nueva dinámica y el pasado ya se siente; uno lo ve al MAS totalmente destartalado, algo que no se renovó y tendría que para mucho tiempo y luego de un proceso de reorganización y refundación para que el MAS pueda tomar nuevamente posesión en la política”, afirmó la abogada constitucionalista.

En este sentido, fue claro al indicar que, en este momento, “no existe campo en Bolivia para el MAS, mucho menos en Santa Cruz”.

