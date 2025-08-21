Rodrigo Paz: “Llevamos cinco años trabajando con sectores sociales”

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, visitó Santa Cruz este miércoles y destacó el trabajo de base que viene realizando su partido, diferenciándose de otras fuerzas políticas que, según él, solo aparecen en época electoral.

“Nosotros no somos una candidatura de cinco meses antes. Venimos trabajando cinco años con los diferentes sectores sociales del país y queremos hacer un gran consenso nacional”, declaró Paz durante un encuentro con simpatizantes en la capital cruceña.

El presidenciable destacó que su fórmula, junto al capitán Lara, ha logrado llegar a espacios que otras candidaturas no se atreven a pisar.

“Yo no me preocuparía por el MAS. Deberíamos preocuparnos por lo que estamos generando como propuesta nacional. Que se preocupen ellos, sobre todo los partidos de los extremos, de por qué Rodrigo y el capitán Lara hemos logrado entrar a los lugares que nadie se ha animado”, expresó.

Con el 97,4 % del escrutinio nacional ya completado, Rodrigo Paz y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga se han consolidado en los primeros lugares de intención de voto a nivel nacional, lo que, según proyecciones preliminares, anticipa una segunda vuelta electoral entre ambos líderes el próximo 19 de octubre.

