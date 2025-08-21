TEMAS DE HOY:
Cisterna arde en llamas Feminicidio en La Paz Ataque a policía

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rodrigo Paz: “Llevamos cinco años trabajando con sectores sociales”

El candidato del PDC destacó que su proyecto político lleva cinco años construyéndose desde las bases sociales, y pidió enfocarse en las propuestas y no en los ataques de los partidos tradicionales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/08/2025 21:21

Rodrigo Paz, candidato a la presidencia por el PDC
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, visitó Santa Cruz este miércoles y destacó el trabajo de base que viene realizando su partido, diferenciándose de otras fuerzas políticas que, según él, solo aparecen en época electoral.

“Nosotros no somos una candidatura de cinco meses antes. Venimos trabajando cinco años con los diferentes sectores sociales del país y queremos hacer un gran consenso nacional”, declaró Paz durante un encuentro con simpatizantes en la capital cruceña.

El presidenciable destacó que su fórmula, junto al capitán Lara, ha logrado llegar a espacios que otras candidaturas no se atreven a pisar.

“Yo no me preocuparía por el MAS. Deberíamos preocuparnos por lo que estamos generando como propuesta nacional. Que se preocupen ellos, sobre todo los partidos de los extremos, de por qué Rodrigo y el capitán Lara hemos logrado entrar a los lugares que nadie se ha animado”, expresó.

Con el 97,4 % del escrutinio nacional ya completado, Rodrigo Paz y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga se han consolidado en los primeros lugares de intención de voto a nivel nacional, lo que, según proyecciones preliminares, anticipa una segunda vuelta electoral entre ambos líderes el próximo 19 de octubre.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD