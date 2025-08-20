TEMAS DE HOY:
TED La Paz espera la llegada de 43 actas del norte paceño para concluir el cómputo oficial

Hasta la mañana de este miércoles, el centro de cómputo había recibido 9.056 actas, de un total de 9.099 habilitadas para todo el departamento.

Hans Franco

20/08/2025 10:41

La Paz

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz informó que restan 43 actas electorales provenientes de las regiones más alejadas del norte del departamento para finalizar el cómputo oficial de las elecciones generales.

“Falta por llegar 0,5% de las actas electorales, significa 43 actas que están en camino”, explicó en conferencia de prensa el vocal departamental Sabino Chávez.

Hasta la mañana de este miércoles, el centro de cómputo había recibido 9.056 actas, de un total de 9.099 habilitadas para todo el departamento. El material pendiente corresponde a mesas de sufragio instaladas en localidades alejadas como Apolo, una de las regiones más distantes, así como en Sotopata (provincia Bautista Saavedra), Abel Iturralde, Ixiamas y Muñecas.

Chávez precisó que, desde el domingo, a partir de las seis de la tarde, se inició el juzgamiento de actas conforme llegaban al centro de cómputo. “Tenemos un avance de 92,21% de actas juzgadas. Ninguna mesa ha sido anulada y las maletas electorales están siendo trasladadas por las mismas rutas de envío, algunas incluso en avión debido a la lejanía de las comunidades”, puntualizó.

El TED de La Paz prevé concluir con el cómputo en el transcurso de la jornada, una vez que las actas pendientes arriben desde el norte paceño, cumpliendo con el compromiso de garantizar transparencia y celeridad en el proceso electoral.

 

