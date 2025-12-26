Dockweiler a La Paz, Mamani a El Alto y Riveros a la Gobernación por Innovación Humana

La agrupación política “Innovación Humana” inscribió sus candidatos ante el Tribunal Electoral Departamental de La Paz para las Elecciones Subnacionales 2026, César Dockweiler candidato a la Alcaldía de La Paz, Freddy Mamani a El Alto y Antonio Riveros a la Gobernación.

César Dockweiler, exgerente de la empresa Mi Teleférico y líder de la agrupación, postula por segunda vez a el cargo de alcalde por la ciudad de La Paz, declaró que su alianza busca alejarse de la vieja política.

Foto: Cesar Dockweiler candidato a la alcaldía de La Paz APG

Para la Ciudad de El Alto, el candidato es el arquitecto Freddy Mamani quien impulsó la nueva arquitectura andina popularmente conocido como “Cholets”, migró desde la provincia Aroma hacia la ciudad de El Alto hace 40 años y realizó sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés.

Foto: Candidatos a las Subnacionales 2026 por Innovación Humana APG

Para la Gobernación de La Paz se postula al ingeniero Antonio Riveros, quién será su primera incursión en la política.

