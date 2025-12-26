La agrupación política Unión Por el Cambio (UPC) presentó a sus candidatos para las Elecciones Subnacionales 2026 para la Gobernación de La Paz, donde buscará la reelección Santos Quispe; para la Alcaldía de La Paz apuesta por el candidato Luis Eduardo Siles y en la ciudad de El Alto, el elegido es Elieser Roca.

Santos Quispe, hijo del dirigente indígena Felipe Quispe (El Mallku), buscará ser reelecto en el cargo para las gestiones 2026-2031, es médico de profesión y tiene 43 años de edad.

Foto: Candidatos de UPC a las Elecciones Subnacionales 2026

Luis Eduardo Siles, exdirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), se presentó como candidato para la Alcaldía de La Paz, y Elieser Roca, candidato a la Alcaldía de El Alto, es Comunicador Social.

