TEMAS DE HOY:
barrio Ferbo Accidente en Potosí Urubó

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

APB-Súmate inscribe a Óscar Sogliano a candidato por la Alcaldía de La Paz

El concejal Óscar Sogliano es el candidato para la Alcaldía de La Paz por el partido político APB-Súmate en la carrera para las Elecciones Subnacionales 2026.

Juan Marcelo Gonzáles

26/12/2025 18:24

Foto: Oscar Sogliano APG
La Paz

Escuchar esta nota

El concejal Óscar Sogliano es el candidato para la Alcaldía de La Paz por el partido político APB-Súmate en la carrera para las Elecciones Subnacionales 2026.

Hoy, 26 de diciembre es la fecha límite para la inscripción de candidatos a las elecciones subnacionales 2026, en puertas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz arropado entre sus seguidores, el concejal oficializó su candidatura para la Alcaldía de La Paz 2026-2031.

Foto: Caravana de APB SÚMATE APG

Óscar Sogliano tiene 45 años de edad, es politólogo de profesión y actualmente cumple la función de concejal, en su trayectoria fue asesor de gobernabilidad, subalcalde y designado en ocasiones como Concejal Decano en mérito a su antigüedad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD