APB-Súmate inscribe a Óscar Sogliano a candidato por la Alcaldía de La Paz

El concejal Óscar Sogliano es el candidato para la Alcaldía de La Paz por el partido político APB-Súmate en la carrera para las Elecciones Subnacionales 2026.

Hoy, 26 de diciembre es la fecha límite para la inscripción de candidatos a las elecciones subnacionales 2026, en puertas del Tribunal Electoral Departamental de La Paz arropado entre sus seguidores, el concejal oficializó su candidatura para la Alcaldía de La Paz 2026-2031.

Foto: Caravana de APB SÚMATE APG

Óscar Sogliano tiene 45 años de edad, es politólogo de profesión y actualmente cumple la función de concejal, en su trayectoria fue asesor de gobernabilidad, subalcalde y designado en ocasiones como Concejal Decano en mérito a su antigüedad.

Mira la programación en Red Uno Play