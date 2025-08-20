Camacho anuncia que no apoyará a ninguna candidatura en la segunda vuelta electoral

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció sobre la coyuntura política y el rumbo del proceso electoral en Bolivia, aclarando que no brindará su apoyo a ninguno de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.

Camacho explicó que, desde el inicio de este proceso electoral, la exigencia principal de la ciudadanía fue la unidad de los líderes democráticos para enfrentar al Movimiento al Socialismo (MAS). En ese sentido, recordó que, junto a Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga, Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar, se conformó un bloque de unidad con el propósito de elegir al candidato mejor posicionado para disputar la presidencia.

“He decidido no tomar parte por ninguna de las dos candidaturas que competirán en la segunda vuelta. El pueblo cruceño y el pueblo boliviano nos han demostrado que tienen una altísima conciencia democrática para elegir libremente a la persona que conducirá los destinos de Bolivia en los próximos cinco años”.

Sin embargo, reconoció que el bloque se debilitó tras la ruptura ya conocida, aunque resaltó que cumplió su palabra al respaldar a Samuel Doria Medina, quien en aquel momento se encontraba mejor posicionado.

En su mensaje, Camacho también destacó que el 30% de los bolivianos votó por Rodrigo Paz, castigando la “guerra sucia” y enviando una lección de madurez democrática, lo que finalmente llevó a Paz a convertirse en el ganador de la primera vuelta, realizada el pasado 17 de agosto.

Para el gobernador, el resultado de la primera vuelta demuestra que el objetivo histórico de derrotar al masismo en las urnas ha sido cumplido, consolidando lo alcanzado durante las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019.

Asimismo, ratificó que su compromiso sigue siendo con el pueblo boliviano y en especial con Santa Cruz, al advertir que el MAS y Evo Morales continúan siendo un peligro latente para la democracia.

Finalmente, exhortó a los candidatos en carrera a priorizar propuestas antes que enfrentamientos, y a llevar adelante una campaña limpia, sin agresiones ni descalificaciones, en respeto a la voluntad del pueblo boliviano.

Mire la publicación del gobernador Luis Fernando Camacho:

https://x.com/LuisFerCamachoV/status/1958194630866116939

