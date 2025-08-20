“No habrá soluciones mágicas ni rápidas”: Franklin Parejas insta a candidatos a pactar antes de noviembre

El politólogo Franklin Parejas advirtió que los candidatos que lideraron las elecciones deben iniciar la construcción de alianzas de inmediato, dado que la población no tendrá paciencia para esperar soluciones a la crisis económica.

“Los candidatos no pueden demorar mucho tiempo, porque la paciencia de la sociedad no es grande. Existe la expectativa de que pueden llegar soluciones casi mágicas en un tiempo récord, pero no habrá soluciones ni mágicas ni rápidas”, afirmó Parejas.

Plazos políticos

Según el analista, si los líderes no comienzan a tomar decisiones estructurales y a trabajar en una plataforma normativa común, el escenario se complicará.

“Si no se empieza ahora, para noviembre será demasiado tarde”, advirtió.

El especialista subrayó que la ciudadanía requiere certidumbre y acuerdos inmediatos que marquen el inicio de un proceso de reformas profundas en lo económico y político.

