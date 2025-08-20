Leonardo Roca propone ley para proteger exportaciones y frenar avasallamientos

El senador electo por la alianza Libre, Leonardo Roca, presentó una agenda legislativa enfocada en la defensa del sector productivo, la propiedad privada y la reactivación económica. Empresario y exconcejal municipal, Roca también fue coordinador nacional de lucha antidrogas durante la gestión de Jeanine Áñez.

Desde su elección como senador por Santa Cruz —como suplente de la senadora electa Kathia Quiroga— Roca informó la presentación ocho proyectos de ley, entre los que destaca la Ley de Garantía a las Exportaciones, una norma orientada a proteger al sector exportador boliviano frente a regulaciones restrictivas.

“El sector exportador y los productores bolivianos han sido sometidos a través de famosos decretos que coartan el derecho a exportar. Esta ley busca devolverles esa libertad y dar certeza jurídica a quienes generan riqueza para el país”, explicó Roca, quien afirmó que el anteproyecto ya fue presentado ante la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Otra de sus propuestas de alto impacto es la creación de un nuevo tipo penal denominado "terrorismo a la propiedad privada", orientado a frenar los avasallamientos de tierras, especialmente en el oriente boliviano.

“Vamos a acabar con los avasalladores en territorios cruceños. La propiedad privada debe ser respetada y defendida por el Estado”, señaló el líder político.

Mira la programación en Red Uno Play