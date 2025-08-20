TSE denuncia que algunos delegados entorpecen cómputo electoral en Cochabamba

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Yajaira San Martín, denunció este martes que algunos delegados políticos estarían obstaculizando el cómputo oficial de votos en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba.

“Existen delegados de organizaciones políticas que estarían tratando de entorpecer el trabajo de los vocales departamentales, y eso no se debe permitir. Déjenlos trabajar”, declaró San Martín.

Según la vocal, los delegados que estarían generando trabas “parecieran ser afines al señor Evo Morales”, aunque no mencionó organizaciones específicas.

San Martín explicó que cada acta electoral cuenta con 12 copias oficiales, distribuidas entre notarios, el Sereci, presidentes de mesa y delegados políticos.

En ese marco, señaló que cualquier duda debe seguir el conducto regular: “Las copias de esas actas fueron verificadas. Si tienen alguna duda, deben presentar una representación escrita ante el TED de Cochabamba”, remarcó.

Cochabamba es uno de los departamentos con menor avance en el procesamiento de actas. De acuerdo con San Martín, funcionan 6.100 mesas electorales, y el progreso es inferior al de Santa Cruz y La Paz.

“Queremos que el eje central termine con su cómputo. Los otros tribunales están trabajando y esperamos que hoy o mañana concluyan”, afirmó.

