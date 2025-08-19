Cómputo en Cochabamba supera el 40% y prevén concluir hasta el miércoles

El avance del cómputo departamental en Cochabamba ya superó el 40% de las actas, según informó la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Ruth Pontejo, quien aseguró que el proceso avanza con normalidad y que se espera concluir el trabajo hasta este miércoles.

“Cochabamba está teniendo muy buen avance respecto al cómputo departamental. Estamos a 24 horas de la primera jornada de trabajo y en este momento ya estamos a más del 40% de avance”, explicó Pontejo desde el centro de cómputo departamental, donde se realiza la recepción, apertura de sobres, escaneo y transcripción de actas.

La autoridad electoral precisó que aún se aguarda la llegada de las últimas actas provenientes de la región del TIPNIS, mientras que en otros departamentos, como Oruro, el cómputo ya fue cerrado oficialmente.

“El día de hoy, que es la segunda jornada, la primera jornada hemos estado superando el 30%. Esta jornada esperemos superar también el 60 o 70%. Estimamos que entre el miércoles y el día jueves en la mañana ya estaríamos proclamando los resultados a nivel departamental”, señaló.

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley 026 del Régimen Electoral, los tribunales tienen hasta siete días de plazo para concluir el cómputo oficial.

En Cochabamba, sin embargo, ya transcurrieron dos días desde la jornada de votación y aunque el trabajo se ha reducido en las distintas áreas del centro de cómputo, el porcentaje de actas procesadas sigue siendo considerado bajo en relación con otros departamentos.

