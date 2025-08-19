Destituyen a cuatro altos funcionarios en la Alcaldía de Cochabamba por denuncias de corrupción

Un remezón sacude a la Alcaldía de Cochabamba. Al menos cuatro altos funcionarios fueron destituidos tras denuncias de presuntos actos de corrupción y beneficios indebidos en razón del cargo. Entre los separados figura Tatiana Herrera, ahora exdirectora de Género Generacional, señalada en varias quejas presentadas ante el Concejo Municipal.

Los otros exfuncionarios alejados son Mariela Jiménez, exsecretaria de Recaudaciones, y Miguel Fajardo, exdirector de Turismo, además de un cuarto funcionario cuyo nombre aún no fue confirmado oficialmente.

El concejal Manfred Reyes Villa Avilés informó que varias denuncias llegaron a su despacho, algunas respaldadas con pruebas, lo que derivó en la decisión de apartar a los implicados.

“Quejas de ciertas personas hablaban de actos de corrupción. Puede llamarle masacre blanca si quiere, pero lo que buscamos es una gestión fuerte, por Cochabamba y para Cochabamba”, sostuvo.

El alcalde suplente temporal, Diego Murillo, ratificó las destituciones y aseguró que no se trata de una “masacre blanca”, sino de una reorganización interna.

“No solo está Tatiana Herrera, también Mariela Jiménez y otros funcionarios que no estaban cumpliendo. Si no trabajan bien o no encajan, se tienen que mover. Es una decisión institucional”, afirmó.

Murillo confirmó que otros servidores de rangos medios y altos están bajo evaluación en la Unidad de Transparencia. Entre ellos figura Galia Escobar, actual secretaria de Desarrollo Productivo y Cultura, quien enfrenta denuncias por presuntos beneficios indebidos. “Ese caso está en investigación y, si amerita, también será alejada”, advirtió.

